Портал «Госуслуги» может работать сегодня с перебоями. В течение дня пользователи жаловались на то, что их ставят в очередь на вход с ожиданием от нескольких минут. Некоторым приходилось стоять в очереди по полчаса и больше. Число обращений на порта выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также беременным женщинам и одиноким родителям.
2021-07-02T13:34:54+03:00
2021-07-02T13:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 02 июля 2021
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