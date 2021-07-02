Портал «Госуслуги» может работать сегодня с перебоями. В течение дня пользователи жаловались на то, что их ставят в очередь на вход с ожиданием от нескольких минут. Некоторым приходилось стоять в очереди по полчаса и больше. Число обращений на порта выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также беременным женщинам и одиноким родителям.