Кремль обратится в МВД по ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста. Он записал видео для «прямой линии» с Владимиром Путиным, чтобы не допустить строительства мусорного полигона. Позднее на него напали и нанесли три ножевых ранения. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках «прямой линии2.