Кремль обратится в МВД по ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста. Он записал видео для «прямой линии» с Владимиром Путиным, чтобы не допустить строительства мусорного полигона. Позднее на него напали и нанесли три ножевых ранения. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках «прямой линии2.
2021-07-02T13:34:39+03:00
2021-07-02T13:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 02 июля 2021
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