СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти мэра подмосковной Коломны Лебедева

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева. Источник ТАСС предположил, что случившееся, вероятно, связано с личными трудностями, поскольку в профессиональной деятельности у него сложностей не было.

Тело Лебедева с огнестрельным ранением было обнаружено в его квартире сегодня утром.