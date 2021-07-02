ФСБ считает, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти Ивана Сафронова за рубеж, если он покинет СИЗО «Лефортово»

ФСБ считает, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти бывшего корреспондента изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова за рубеж, если он покинет СИЗО «Лефортово», где находится по обвинению в госизмене. Об этом говорится в решении Мосгорсуда, которое цитирует сайт «Открытые медиа» со ссылкой на одного из друзей журналиста, присутствовавших на оглашении решения. Адвокат Сафронова Иван Павлов подтвердил, что в мотивировочной части своего решения судья ссылался на предположение следователя о готовящейся операции иностранных спецслужб.