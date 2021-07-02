ФСБ считает, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти Ивана Сафронова за рубеж, если он покинет СИЗО «Лефортово»

ФСБ считает, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти бывшего корреспондента изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова за рубеж, если он покинет СИЗО «Лефортово», где находится по обвинению в госизмене. Об этом говорится в решении Мосгорсуда, которое цитирует сайт «Открытые медиа» со ссылкой на одного из друзей журналиста, присутствовавших на оглашении решения. Адвокат Сафронова Иван Павлов подтвердил, что в мотивировочной части своего решения судья ссылался на предположение следователя о готовящейся операции иностранных спецслужб.
2021-07-02T13:33:39+03:00
2021-07-02T13:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 02 июля 2021
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