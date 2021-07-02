С сегодняшнего дня в Москве все случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями приравниваются к COVID

С сегодняшнего дня в Москве все случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями приравниваются к коронавирусу. До результатов теста больные должны будут соблюдать изоляцию. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она добавила, что вдобавок к ПЦР-тестированию у всех больных будут брать экспресс-текст на антиген к коронавирусной инфекции.
2021-07-02T13:32:02+03:00
2021-07-02T13:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 02 июля 2021
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