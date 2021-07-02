В России четвертый день подряд фиксируется рекорд смертности от коронавируса. За последние сутки умерли 679 человек. Днем ранее скончались 652 человека. В последние дни смертность и заболеваемость в крупнейших городах России несколько снизилась, а прирост обеспечило увеличение числа летальных исходов и заражений в провинции.
2021-07-02T13:31:28+03:00
2021-07-02T13:31:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864494-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...