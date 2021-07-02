Аномальная жара стала тяжелым испытанием для жителей Соединенных Штатов. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал живущий там программный директор радио Slavic Family Андрей Некрасов. По словам Некрасова, многие пытались скрыться от жары в общественном транспорте, что серьёзно сказалось на его графике движения по городу.
2021-07-02T13:11:34+03:00
2021-07-02T13:11:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 13:11, 02 июля 2021
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