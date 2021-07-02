На Кубани бывшего военного приговорили к 8-ми годам колонии по делу о шпионаже. В пресс-службе суда рассказали, что Андрей Пикула – лейтенант запаса, он полностью признал вину. Как сказано в релизе, осенью 2018-го года военного завербовал сотрудник разведки неназванного государства. Ему Пикула передал информацию, которую суд счел государственной тайной. В 2019-м году ФСБ задержала мужчину.
2021-07-02T13:08:06+03:00
2021-07-02T13:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 02 июля 2021
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