На Кубани бывшего военного приговорили к 8-ми годам колонии по делу о шпионаже. В пресс-службе суда рассказали, что Андрей Пикула – лейтенант запаса, он полностью признал вину. Как сказано в релизе, осенью 2018-го года военного завербовал сотрудник разведки неназванного государства. Ему Пикула передал информацию, которую суд счел государственной тайной. В 2019-м году ФСБ задержала мужчину.