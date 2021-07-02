В России за сутки вновь выявили свыше 23 тысяч случаев коронавируса. Показатель совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днем, когда был зафиксирован максимум с середины января.

Небольшое снижение суточного прироста заболевших произошло в Москве – в столице чуть менее 7 тысяч случаев COVID-19. Почти на прежнем уровне остались показатели в Подмосковье и Санкт-Петербурге – на эти два региона пришлось 4 тысячи заболевших за день. Вместе с тем умерли за сутки 679 человек – и это очередной максимум с начала эпидемии. Из них больше 100 смертей – в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем временем на фоне ухудшения ситуации в столице решили рассматривать ОРВИ у москвичей как потенциальный коронавирус. Горожан с такими симптомами до результатов теста на COVID-19 будут отправлять на изоляцию, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, это связано с изменениями симптомов вируса: на начальном этапе, как считается, они стали почти неотличимы от обычной простуды. Кроме того, утверждается, что Москва «пробила все эпидемиологические пороги» по заболеваемости ОРВИ, несмотря на лето. При этом в рамках эксперимента, добавила Ракова, медики будут также брать экспресс-тест на антиген к коронавирусу – он позволит за полчаса поставить предварительный диагноз.

В настоящий момент в России, по официальным данным, коронавирусом болеют около 400 тысяч человек, из них почти 180 тысяч – в Москве.