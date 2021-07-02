В Албании в отношении двух россиян возбуждено дело о шпионаже на учениях НАТО. Как пишет местная пресса, прокуратура поручила полиции вести за ними скрытое наблюдение, чтобы выяснить, с кем они встречались. По данным следствия, Георгий Буданов и Владислав Черкасов собирали секретную информацию. Под подозрением также пятеро граждан Чехии. Они пробыли в стране 10 дней, путешествуя на арендованном автомобиле по разным городам, где фотографировали военные базы и тренировки солдат.
2021-07-02T12:36:29+03:00
2021-07-02T12:36:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 02 июля 2021
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