В Албании в отношении двух россиян возбуждено дело о шпионаже на учениях НАТО. Как пишет местная пресса, прокуратура поручила полиции вести за ними скрытое наблюдение, чтобы выяснить, с кем они встречались. По данным следствия, Георгий Буданов и Владислав Черкасов собирали секретную информацию. Под подозрением также пятеро граждан Чехии. Они пробыли в стране 10 дней, путешествуя на арендованном автомобиле по разным городам, где фотографировали военные базы и тренировки солдат.