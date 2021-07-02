Министерство цифрового развития предупредило о возможных затруднениях с доступом на сайт госуслуг. Это объяснили тем, что на портале ведутся работы по вводу новых сервисов. Как отмечает агентство РИА «Новости», число обращений сегодня многократно выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников. В какой-то момент сайт начал ставить посетителей в очередь на вход. Некоторые проблемы сохраняются и к этому моменту. На главной странице «Госуслуг» посетителей встречает предупреждение о том, что подача заявлений на выплаты начинается с 15-го июля.