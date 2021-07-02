Во МХАТе имени Горького сообщили, что не знают о письме президента театра Татьяны Дорониной Владимиру Путину

Так там отреагировали на сообщения о том, что актриса требует уволить художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова.

Письмо Дорониной главе государства, как предположили в пресс-службе театра, могло появиться, в первую очередь, для того, чтобы его растиражировали в СМИ. В противном случае, как утверждается, артистка давно бы приехала во МХАТ и приступила к своим обязанностям президента. Представители учреждения настаивают, что 87-летняя Доронина не появляется в нем и не видела ни одной премьеры, и не исключают, что ей могут манипулировать в корыстных целях.

Ранее сама Доронина написала президенту Владимиру Путину письмо с просьбой помочь сохранить МХАТ имени Горького – подлинность документа интернет-изданию РБК подтвердил представитель актрисы. Доронина считает, что худрук театра Эдуард Бояков превратил его в «пошлый балаган», и пожаловалась на уничтожение репертуара и снятие с него множества пьес, а также на увольнение талантливых артистов. Сама Доронина на протяжении 30 лет являлась художественным руководителем МХАТа имени Горького, но после назначения на эту должность Боякова она перешла на созданный под нее пост президента.

За последние годы МХАТ имени Горького несколько раз оказывался в центре скандалов. В 2019 году актеры театра уже обращались к Путину с просьбой вернуть Доронину на должность художественного руководителя. А в июне этого года на сцене МХАТа в одной из постановок появилась поп-певица Ольга Бузова.