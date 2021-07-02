Более половины россиян выступают против введения нового локдауна

Это следует из результатов опроса, проведенного банком «Открытие» — его приводит агентство РИА «Новости».

51% опрошенных считают, что введение ограничений на передвижение из-за третьей волны коронавируса окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа, а также Московского региона и Приволжья. Чуть более четверти респондентов полагают, что в их регионе в принципе ситуация не настолько критичная, чтобы появилась необходимости в локдауне. В столице и области, где самые высокие темпы заболеваемости, так считают всего 18%. Также в Москве чаще чем в других регионах поддерживают введение режима изоляции. В среднем же по стране такой позиции придерживается каждый пятый. Те, кто так отвечал, поясняли, что только карантином можно остановить распространение вируса.

Между тем, власти пока стараются избегать локдауна. Вместо этого в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для работников определенных сфер и новые ограничения для тех, кто не переболел и пока не привился.

Режим изоляции в России действовал прошлой весной. В ходе опроса, проведенного спустя почти год, более половины респондентов негативно оценили этот опыт