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12:04, 02 июля 2021

Мэр подмосковной Коломны найден мертвым в своей квартире

Мэр подмосковной Коломны найден мертвым в своей квартире. Предварительной причиной смерти называют самоубийство, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник ТАСС утверждает, что в течение последних нескольких дней Денис Лебедев выпивал. Причины смерти сейчас устанавливаются.
46-летний мэр занимал свой пост с октября 2016-го года.


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