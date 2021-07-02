Мэр подмосковной Коломны найден мертвым в своей квартире. Предварительной причиной смерти называют самоубийство, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник ТАСС утверждает, что в течение последних нескольких дней Денис Лебедев выпивал. Причины смерти сейчас устанавливаются.

46-летний мэр занимал свой пост с октября 2016-го года.