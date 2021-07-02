В России снова фиксируют максимальный суточный прирост умерших от коронавирус

В России снова фиксируют максимальный суточный прирост умерших от коронавируса. Жертвами эпидемии, по данным властей, стали 679 человек. Новых зараженных — 23 218. В Москве выявили чуть меньше 7-ми тысяч инфицированных, в Подмосковье – чуть меньше 2,5 тысяч. На третьем месте Санкт-Петербург – больше полутора тысяч зараженных.