В России снова фиксируют максимальный суточный прирост умерших от коронавирус

В России снова фиксируют максимальный суточный прирост умерших от коронавируса. Жертвами эпидемии, по данным властей, стали 679 человек. Новых зараженных — 23 218. В Москве выявили чуть меньше 7-ми тысяч инфицированных, в Подмосковье – чуть меньше 2,5 тысяч. На третьем месте Санкт-Петербург – больше полутора тысяч зараженных.
2021-07-02T12:02:00+03:00
2021-07-02T12:02:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:02, 02 июля 2021
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