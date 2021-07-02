Организация бойскаутов США согласилась выплатить крупную компенсацию пострадавшим от сексуального насилия. Газета The Wall Street Journal пишет, что речь идет о сумме в 850 миллионов долларов, которые разделят между десятками тысяч истцов. Ранее в отношении организации «Бойскауты Америки» были поданы многочисленные судебные иски. Тысячи американцев пожаловались, что в детстве, являясь бойскаутами, подвергались домогательствам, в том числе со стороны вожатых. По сведениям издания, компания намерена завершить этой осенью процедуру банкротства. Таким образом она будет частично защищена от аналогичных обвинений.