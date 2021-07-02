В Москве из-за роста цен на материалы могут отложить начало новых строек. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Андрея Бочкарева сообщает агентство РИА «Новости». Чиновник отметил, что в столице подорожание больше всего сказалось на проектах по строительству дорог и мостов, где наиболее велика доля применения металла. Он считает, что изменение сроков начала строительства снизит спрос на стройматериалы на рынке. Отмечается, что останавливать уже запущенные проекты власти не будут.
2021-07-02T11:33:06+03:00
2021-07-02T11:33:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864444-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...