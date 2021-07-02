В правительстве призвали металлургов высвободить запасы кислорода для больниц. Об этом со ссылкой на итоги совещания в министерстве промышленности и торговли пишет газета РБК. Накануне ведомство попросило предприятия отчитаться об объемах закупки технических газов, предупредив, что нынешние контракты могут быть пересмотрены. Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в стране, отмечает издание, характеризуется высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии – это уже привело к резкому росту потребления медицинского кислорода в больницах.
2021-07-02T11:32:14+03:00
2021-07-02T11:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 июля 2021
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