В правительстве призвали металлургов высвободить запасы кислорода для больниц. Об этом со ссылкой на итоги совещания в министерстве промышленности и торговли пишет газета РБК. Накануне ведомство попросило предприятия отчитаться об объемах закупки технических газов, предупредив, что нынешние контракты могут быть пересмотрены. Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в стране, отмечает издание, характеризуется высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии – это уже привело к резкому росту потребления медицинского кислорода в больницах.