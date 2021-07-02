РИА Новости: ГУМЧС опровергло данные о взрыве в центре Москвы

Никакого взрыва в жилом доме в центре Москвы, как об этом писали некоторые СМИ, не было, сообщил РИА Новости в пятницу представитель столичного главка МЧС РФ. «Взрыва не было, произошло возгорание на кухне на площади 1 квадратный метр», — сказал собеседник агентства РИА «Новости». Причиной ЧП, по предварительным данным, стал хлопок трех газовых баллончиков для зажигалок. Инцидент произошел в Таганском районе на Качалинской улице.
2021-07-02T11:45:00+03:00
2021-07-02T11:46:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:45, 02 июля 2021
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