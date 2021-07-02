Швейцарский Минздрав посоветовал соотечественников не ездить на сегодняшний матч сборной страны в Петербурге

Швейцарский Минздрав посоветовал соотечественников не ездить на сегодняшний матч сборной страны в Санкт-Петербурге. Непривитым болельщикам лучше воздержаться от посещения игры, так как в России быстро распространяется штамм «Дельта», — сказал глава ведомства.

Сегодня в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу швейцарцы сыграют со сборной Испании. Тренер испанцев Луис Энрике сказал, что игра будет непростой для обеих команд.

Игра между Швейцарией и Испанией начнется в 19 часов. Тремя часами позже в Мюнхене стартует матч Бельгия – Италия.