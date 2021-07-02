В Екатеринбурге должника выселили из его единственной квартиры

Взамен предоставлено жилье значительно меньшее по площади.

В России состоялись первые торги по продаже жилья человека, который признан банкротом. У владельца квартиры Аркадия Поторочина накопились долги на сумму 21,4 миллиона рублей. Инициаторами судебного процесса стали кредиторы. Они решили получить свои средства, вынудив должника продать жилье, пишет газета «Коммерсант». Противостояние началось 3 года назад. Аркадий Поторочин пытался сохранить недвижимость в собственности, отмечая в суде, что ему больше негде жить. Но в итоге двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м продали по итогам рассмотрения дела. Должнику взамен выдали однокомнатную квартиру площадью 31,7 кв. м. При принятии решения Свердловский областной суд руководствовался тем, что собственник холост и не имеет иждивенцев.

По мнению юристов, создан прецедент и теперь может появиться множество аналогичных дел, а роскошное жилье начнут регистрировать на детей и бывших супругов.