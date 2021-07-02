Президент подписал указ о единовременной выплате семьям со школьниками. В августе-декабре они должны получить 10 тысяч рублей. Согласно тексту документа, который публикует пресс-служба главы государства, единовременная выплата будет осуществляться на каждого ребенка, а получатели вправе обратиться в Пенсионный фонд за ее назначением до ноября.
2021-07-02T11:03:36+03:00
2021-07-02T11:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:03, 02 июля 2021
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