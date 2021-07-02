Больше ста стран, включая Россию, США, Великобританию и Францию, одобрили реформу международной налоговой системы.

Реформа предполагает введение 15-процентного налога на деятельность и прибыль транснациональных корпораций, прежде всего мировых IT-гигантов. Власти стран, подписавших соглашение, смогут заставить крупные компании, включая Apple, Facebook, Google и Amazon платить больше налогов. Реформа должна поддержать правительства государств, пострадавших от пандемии коронавируса, в части восстановления своих бюджетов, инвестиций в государственные услуги и инфраструктуру. В организации экономического сотрудничества и развития считают, что из-за недополучения налогов государства каждый год теряют не менее 100 миллиардов долларов. Генсек организации назвал историческим соглашение, подписанное 130-ю странами. По мнению Матиаса Кормана, реформа обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду. Ранее ввести налог в 15% на прибыль крупных корпораций в начале месяца договорились министры финансов стран G7.

Технические детали реформы и схему её реализации участники соглашения планируют утвердить до октября этого года.