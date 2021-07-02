Ходорковский связывает признание его фондов нежелательными организациями с предстоящими выборами

Общественный деятель Михаил Ходорковский связывает решение Генпрокуратуры о признании его благотворительных фондов нежелательными организациями с предстоящими выборами. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Фонд Ходорковского» (Khodorkovsky Foundation) и еще одну основанную им структуру — Future of Russia Foundation (ранее Open Russia Foundation).

«Сейчас в Кремле, по-моему, народ слегка сошел с ума. Поскольку «Единая Россия» резко теряет свою популярность — в Москве до 15%, по стране чуть выше, но тоже невысоко. Плюс все эти ковидные «приколы», которые сейчас идут. Когда, с одной стороны, мы вроде победили ковид, а, с другой стороны, у нас смертность выше, чем была за все время эпидемии. То у нас нет никаких прививок, теперь прививки должны быть обязательны. Непонятно, как на все это отреагирует население. А выборы приближаются», — сказал Ходорковский.

С его точки зрения, «Госдума, которая будет избрана, будет должна обеспечить транзит власти от Путина к Путину». «Поэтому в Кремле на этой базе решили зачищать все вообще, понимая, что если перебдят, то им, чиновникам, за это ничего не будет, а если недобдят — то будут большие проблемы», — пояснил Ходорковский. Он обратил внимание, что его фонды работали на протяжении последних 20 лет, даже когда он «находился в тюрьме и затем был выслан из страны. «Они поддерживали образование в России. Выплачивались стипендии студентам. Давали стипендии, чтобы наши студенты учились в ведущих западных вузах. И содержался лицей в Кораллово», — заключил Ходорковский.