В РПЦ считают, что сборной России по футболу нужна помощь со стороны священника. По мнению главы патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, игроки на текущем Евро выглядели немотивированными и духовно слабыми. Он связал это, в том числе, с царящей на поле руганью и обсценной лексикой, в атмосфере которой работать будет сложно даже священнослужителю. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. В Российском футбольном союзе признали работу главного тренера неудовлетворительной, но при этом выразили ему доверие.