Россия закрыла въезд в страну мэру Риги

Причиной запрета стало решение Мартиньша Стакиса снять российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре латвийской столицы во время Чемпионата мира по хоккею. Он был заменен на символику Олимпийского комитета России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Объявляя о запрете на въезд латвийскому градоначальнику, официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что Стакису следовало бы подумать о развитии торгово-экономических связей, а не «заниматься политическим хулиганством».
2021-07-02T10:33:57+03:00
2021-07-02T10:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 02 июля 2021
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