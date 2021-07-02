Россия закрыла въезд в страну мэру Риги

Причиной запрета стало решение Мартиньша Стакиса снять российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре латвийской столицы во время Чемпионата мира по хоккею. Он был заменен на символику Олимпийского комитета России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Объявляя о запрете на въезд латвийскому градоначальнику, официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что Стакису следовало бы подумать о развитии торгово-экономических связей, а не «заниматься политическим хулиганством».