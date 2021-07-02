Российское посольство в США выдвинуло встречные обвинения в кибератаках. Дипломаты назвали голословными последние заявления о причастности российского Генштаба к действиям, которые ранее приписывались частным хакерским группировкам, в том числе известной под названием Fancy Bear. Обвинения, о которых идет речь, накануне выдвинули американское Агентство национальной безопасности и ФБР, а также Агентства по кибербезопасности США и Великобритании.
2021-07-02T10:32:44+03:00
2021-07-02T10:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 02 июля 2021
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