Число перенесших коронавирус в Москве может в несколько раз превышать официальные данные. Всего по статистике за время эпидемии были заражены 10% москвичей. Однако переболевших без симптомов, либо не обращавшихся к врачу, вероятно, больше в три-четыре раза, — сказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По данным властей, на Москву приходится примерно четверть от всех случаев, которые регистрируют в России.

Последние недели страна столкнулась с новой вспышкой заболеваемости. На днях неоднократно обновлялись суточные максимумы прироста количества умерших.