Эксперт: Ревакцинация раз в полгода необходима для поддержания иммунитета к коронавирусу

Ревакцинация раз в полгода необходима для поддержания иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Смысл в ревакцинации есть, потому что те люди, которые были вакцинированы более полугода назад, тоже нуждаются в защите. При обычных условиях этот период будет один год, но в режиме повышенной напряженности, тяжелой эпидемиологической обстановки, имеет смысл делать повторную прививку через полгода», — сказал он.

По словам Тяжельникова, «повторную прививку можно делать любой доступной вакциной». «В настоящий момент наиболее распространен «Спутник V» и стал доступен «Спутник Лайт». Эти вакцины во многом схожи, но все-таки это отдельные препараты. С 1 июля это доступно в восьми павильонах «Здоровая Москва». Вся информация есть сайте департамента и mos.ru С 5 июля будет доступно еще 12 точек в московских городских поликлиниках», — уточнил он.

А.Тяжельников добавил, что если на ревакцинацию приходит житель Москвы, то информация о его предыдущей вакцинации содержится в единой медицинской информационно-аналитической системе, но сертификат с собой «лучше иметь». Он также подчеркнул, что сегодня достаточно вакцины, чтобы привить всех, кого необходимо.