В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме. В результате 3 человека серьезно пострадали, погибших нет.

Взрыв прогремел рано утром в кирпичном трехэтажном доме, разрушились перекрытия и перегородки, разбились стекла в окнах. Сразу же началась экстренная эвакуация жителей, всех вывели из разрушенного здания. Три человека получили серьезные черепно-мозговые травмы и ожоги, их в срочном порядке доставили в больницу. По словам врачей, состояние пациентов оценивается от средне тяжелого до тяжелого.

По предварительным данным следствия, один из проживающих в доме мог заснуть в нетрезвом состоянии, оставив газ включенным. Правоохранительные органы проверяют эту версию и опрашивают жителей. Специальная комиссия проверит общее состояние дома, первый и второй подъезды скорее всего пойдут под снос, поскольку повреждены несущие конструкции. Решается вопрос о расселении.

Сейчас спасатели разбирают завалы, на месте развернут мобильный штаб МЧС.