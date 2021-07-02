Синоптики спрогнозировали пик жары в Центральной части России. Он ожидается в конце июля – начале августа, — рассказали агентству РИА «Новости» в Гидрометцентре. Ранее сообщалось об аномально теплой погоде в ближайшие дни в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского и Уральского федеральных округов. В Центральной части России, которая только недавно пережила сильную жару, пока прогнозируют комфортную погоду.