Синоптики спрогнозировали пик жары в Центральной части России. Он ожидается в конце июля – начале августа, — рассказали агентству РИА «Новости» в Гидрометцентре. Ранее сообщалось об аномально теплой погоде в ближайшие дни в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского и Уральского федеральных округов. В Центральной части России, которая только недавно пережила сильную жару, пока прогнозируют комфортную погоду.
2021-07-02T09:41:22+03:00
2021-07-02T09:41:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:41, 02 июля 2021
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