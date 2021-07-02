У гражданина-банкрота за долги забрали единственное жилье. Об исходе судебных разбирательств пишет газета «Коммерсант», отмечая, что это первый подобный случай в России. Тяжба между должником и кредиторами длилась три года и закончилась победой последних. Гражданину предоставили взамен новую квартиру, почти в пять раз меньше, чем прежняя — двухуровневая. Эксперты считают, что это решение суда может спровоцировать множество подобных дел, а россияне снова начнут регистрировать дорогое жилье на родственников.