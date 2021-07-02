Бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина вывезли из колонии в неизвестном направлении. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. Адвокаты эту информацию пока подтвердить не смогли. Пичугин отбывает пожизненное наказание в ИК №6 под Оренбургом. В 2016-м году его уже вывозили в Москву для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Тогда он это сделать отказался. Сейчас в отношении политэмигранта в России открыто уголовное дело об организации убийств.