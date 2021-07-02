Актера и музыканта Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ. В разговоре с газетой РБК его супруга Ольга назвала состояние мужа крайне тяжелым. Накануне стало известно, что он оказался в реанимации с поражением 87% легких.

Мамонову 70 лет. Он основал группу «Звуки Му», снялся во множестве фильмов, а также играл в театре.