Половина россиян выступила против введения жесткого карантина

51% опрошенных считает, что так называемый локдаун окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа, московского региона и Приволжья. Выдержку из исследования банка «Открытие» приводит агентство РИА «Новости». Идею ввести жесткие ограничения поддержал каждый пятый россиянин. Наибольшую поддержку новым мерам выразили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Кремле на прошлой неделе говорили, что вводить локдаун на федеральном уровне не планируется.