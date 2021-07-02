Замбия прощается с первым президентом страны Кеннетом Каундой

Он скончался от пневмонии в возрасте 97 лет.

Жители южноафриканского государства провожают Каунду третью неделю подряд с почестями, которые заслуживает национальный герой. Траурные церемонии прошли за это время по всей стране. Главное прощальное мероприятие состоится сегодня на стадионе в столице Замбии Лусаке.

Первым президентом независимой республики Каунда стал в 1964 году. Его правительство пыталось строить общество социальной справедливости, тем самым воплощая идею «замбийского гуманизма». Среди заслуг отмечают сохранение этнополитической стабильности и определенные экономические успехи.

Установление однопартийной системы и отсутствие структурных реформ со временем привели Замбию в депрессивное состояние. На фоне растущего недовольства Каунда вернул многопартийность, организовал прозрачные выборы президента в 1991 году, проиграл их и мирно передал власть, после почти 30 лет правления.

Первый президент Замбии будет похоронен на следующей неделе в ходе частной церемонии, на которой будут только родственники и специально приглашенные гости.