Прокуратура Манхэттена предъявила уголовные обвинения семейному бизнесу Трампа и главному финансисту компании

Прокуратура Манхэттена предъявила уголовные обвинения семейному бизнесу бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и главному финансисту компании Аллену Вайссельбергу. Обвинения выдвинуты по 15 составам преступления, включая налоговое мошенничество и кражу в особо крупном размере.

С июня 2005-го и по июнь этого года «обвиняемые разработали и использовали схему для обмана федеральных налоговых органов, налоговых органов штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк», говорится в обвинительном заключении против Trump Organization и многолетнего финансиста компании Аллену Вайссельбергу.

«Целью схемы былы выплата Вайссельбергу и другим топ-менеджерам Trump Organization компенсаций в обход бухгалтерии: бенефициары схемы получали значительную часть своего дохода косвенными и замаскированными способами. Вайссельберга обвиняют в неуплате налогов на сумму в 1.7 млн долларов. Свою вину он не признал — но в четверг утром сам сдался властям в ожидании предъявления обвинений, которые накануне в среду вынесло большое жюри присяжных. Против самого Дональда Трампа обвинения предъявлены не были, но его адвокат заявил, что говорить о том, что угроза полностью миновала, он не может. Прокуратура предприняла массу усилий для того, чтобы склонить 73-летнего Вайссельберга, который служил семье Трампа почти полвека и хорошо знает финансы Trump Organization, к сотрудничеству со следствием — и добиться показаний на Дональда Трампа. Пока ничто не свидетельствует о том, что Вайссельберг пошел на сотрудничество.

Прокуратура Манхеттена начала расследование в отношении Trump Organization два года назад, когда стало известно, что компания возместила юристу Дональда Трампа Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс во время избирательной кампании за ее молчание о любовной связи с Трампом. Расследование не закончено и продолжается до сих пор.