В аэропорту Праги из-за новых ограничений застряли десятки москвичей и петербуржцев. Власти Чехии со вчерашнего дня запретили въезжать в страну российским гражданам. Как пишет издание «Росбалт», эта мера коснулась даже тех, у кого есть вид на жительство. Пока они остаются в воздушной гавани и решают, что им делать дальше – лететь назад в Россию или же в третью страну, где можно провести положенные две недели на карантине, а уже затем попасть в Прагу.

Чехия – не единственная страна, которая ввела подобные ограничения на фоне новой вспышки коронавируса в России.