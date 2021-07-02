Бывший худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина просит президента спасти театр от его руководителя Эдуарда Боякова. В пресс-службе МХАТа полагают, что артистка написала письмо под чьим-то влиянием.

«Хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — так Татьяна Доронина называет то, что происходит в театре под руководством Эдуарда Боякова. Его она считает «непрофессиональным» и «бездарным худруком», и подчеркивает – если он продолжит работать — от «горьковского МХАТа не останется и воспоминаний». Доронина утверждает, что из театра выгнали талантливых артистов, а новые «играют вне какой-либо школы и несовместимы с «горьковцами», репертуар «почти уничтожен», как и декорации спектаклей. Артистка призывает президента Владимира Путина «изгнать торгашей из театра».

В пресс-службе МХАТа письмо прокомментировали – там отметили, что Доронина давно не появлялась и не видела последних премьер. В театре полагают, что 87-летней артисткой манипулирует некий круг лиц, использующий ее «в своих весьма корыстных интересах». Боякова назначили худруком в 2018 году, Доронина тогда заняла созданную под нее должность президента МХАТа, что привело к расколу в театре. Против руководства Боякова выступали артисты, деятели искусств и зрители.

Последний скандал вокруг МХАТа прогремел этой весной из-за участия в одной из постановок поп-певицы Ольги Бузовой.