На обновленных российских банкнотах могут появиться достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На купюре номиналом тысячу рублей, вероятнее всего, разместят изображение нижегородского Кремля, — пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Михаила Алексеева. Новую 5-тысячную купюру могут украсить екатеринбургская Плотинка или Дом Севастьянова. Вместе со столицами Поволжья и Урала на новых купюрах будут изображены виды Новосибирска и Пятигорска. Остальные города, представленные на российских деньгах, останутся. Обновлённые банкноты могут появиться в обороте уже в следующем году.