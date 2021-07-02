Автодилеры спрогнозировали дальнейший рост цен на машины и нехватку на рынке некоторых моделей. Основными причинами продолжающегося подорожания компании называют, в том числе, инфляцию и колебание курса валют. Об этом сообщает агентство ТАСС. На этом фоне для клиентов выгоднее становится покупка машин с пробегом, так как на вторичном рынке нет дефицита, а цены выгоднее. По оценкам автодилеров, за первые полгода стоимость новых авто выросло в среднем на 5-10%.