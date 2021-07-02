Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Их увезли в больницу. Остальные жильцы, 50 человек, эвакуированы, — сообщает пресс-служба МЧС. Взрыв разрушил перекрытия между этажами и выбил стекла. Пожара не последовало. Экстренные службы разбирают завалы. Что стало причиной ЧП, пока неясно.