Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Их увезли в больницу. Остальные жильцы, 50 человек, эвакуированы, — сообщает пресс-служба МЧС. Взрыв разрушил перекрытия между этажами и выбил стекла. Пожара не последовало. Экстренные службы разбирают завалы. Что стало причиной ЧП, пока неясно.
2021-07-02T08:32:15+03:00
2021-07-02T08:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...