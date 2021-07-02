130 стран одобрили введение международной системы налогообложения

Согласно плану, который приводит Организация экономического сотрудничества и развития, реформа затронет крупные корпорации. Минимальная ставка единого налога составит 15%. Отмечается, что нововведение призвано обеспечить порядок, при котором такие компании платят налоги там, где ведут свою деятельность и где извлекают прибыль. ОЭСР отмечает, что из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов.
2021-07-02T08:31:50+03:00
2021-07-02T08:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 02 июля 2021
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