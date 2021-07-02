Соединенные Штаты ввели временный мораторий на смертную казнь. Генпрокурор запретил исполнение приговоров на федеральном уровне, пока американский Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания. Глава надзорного ведомства ранее говорил, что у него есть опасения, касающиеся казней невиновных людей. Президент Джо Байден еще во время предвыборной кампании обещал поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни. С приходом к власти его администрация столкнулась с растущим давлением со стороны правозащитников, требующих выполнения этого обещания.
2021-07-02T08:31:21+03:00
2021-07-02T08:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 02 июля 2021
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