Соединенные Штаты ввели временный мораторий на смертную казнь. Генпрокурор запретил исполнение приговоров на федеральном уровне, пока американский Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания. Глава надзорного ведомства ранее говорил, что у него есть опасения, касающиеся казней невиновных людей. Президент Джо Байден еще во время предвыборной кампании обещал поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни. С приходом к власти его администрация столкнулась с растущим давлением со стороны правозащитников, требующих выполнения этого обещания.