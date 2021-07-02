Сразу два четвертьфинальных матча пройдут в рамках Чемпионата Европы по футболу. Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия – с Италией.

Швейцарцы на Евро-2020 продемонстрировали небывалую волю к победе, обыграв по пенальти Францию, и благодаря этому впервые в своей истории вышли в четверть финал континентального первенства. Встреча с командой Испании пройдет в Петербурге. Это последний матч, который проведет северная столица. По данным букмекерских контор, у испанцев шансов выйти в следующий этап больше. Матч Швейцария-Испания начнется в 19 часов по московскому времени.

Этим же вечером на стадионе в Мюнхене встречаются бельгийцы и итальянцы. Команды сыграют в пятый раз. При этом сборной Италии до этого дня всегда удавалось избегать поражений. Трижды она выигрывала у Бельгии, один раз сыграла вничью. Возможно, поэтому на их победу ставят чаще. Матч Бельгия-Италия начнется в 22 часа.

Полуфиналы европейского футбольного первенства пройдут на следующей неделе во вторник и среду.