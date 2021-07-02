В Белоруссии задержана студентка, публично поблагодарившая уволенных по политическим мотивам преподавателей

В Белоруссии задержана студентка, на вручении дипломов поблагодарившая уволенных по политическим мотивам преподавателей.

К выпускнице юридического факультета Белорусского государственного университета Екатерине Винниковой силовики пришли накануне – в ее комнате в общежитии прошел обыск, изъяли ноутбук. Девушки при этом там не было. Позже стало известно, что Винникову вызвали на допрос, он длился около 7 часов, причем адвокат, прибывший со студенткой в РУВД, на нем не присутствовал. Его пустили уже после допроса, когда девушка позвонила и сообщила о своем задержании, пишет портал «Медиазона. Беларусь». По его данным, протокол на Винникову составили за участие в несанкционированном митинге. Ночевала она в РУВД. Задержание выпускницы юрфака БГУ прокомментировали в МВД – там лишь сказали, что девушка явилась в отделение для разбирательства. В настоящий момент проводится проверка. Интерес к Винниковой у силовиков возник после того, как она в минувший вторник на вручении дипломов выступила с речью, в которой выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку, а также уволенным за протестные взгляды преподавателям. Зал поддержал девушку аплодисментами.

Увольнения преподавателей из белорусских вузов начались еще осенью на фоне беспрецедентной протестной волны в стране. Известно, что в БГУ своих должностей лишились несколько человек.