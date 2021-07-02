В Верховном суде Карелии сегодня состоится новое разбирательство в отношении сотрудников Роспотребнадзора

Ранее их оправдали по делу о гибели детей на Сямозере.

Родители уже несколько лет пытаются добиться в судах наказания тех, чьи действия привели к смерти их детей. Однако в случае с привлечением к ответственности высокопоставленных представителей Роспотребнадзора близкие жертв трагедии на Сямозере получили отказ. Речь идет о бывшем и действующем руководителях регионального управления Роспотребнадзора. В действиях Анатолия Коваленко и Людмилы Котович Петрозаводский городской суд не нашел состава преступления. Прокуратура просила назначить им по шесть лет колонии-поселения по обвинению в халатности, которая привела к смерти детей. Получив отказ, ведомство подготовило апелляцию, жалобы на решение суда подали и родители.

Пять лет назад 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании «Парк-Отель «Сямозеро» отправились в поход на двух лодках и плоте. Вскоре начался шторм, погибли 14 детей. Позднее стало известно, что их сопровождали неопытные студенты, а лагерь был переполнен, и детей оправляли в походы из-за нехватки мест.

За гибель детей осудили бывшего директора лагеря Елену Решетову, ее заместителя Вадима Виноградова и еще ряд должностных лиц.