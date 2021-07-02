Лесные пожары практически полностью уничтожили населенный пункт Луттон в канадской провинции Британская Колумбия

Лесные пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон в канадской провинции Британская Колумбия. Там на текущей неделе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — 49,6 градусов Цельсия. Как передает телеканал Си-би-си, огонь уничтожил 90% всех строений деревни в том числе медпункт и полицейский участок. Населенный пункт в спешке покинули около 1 тысячи жителей, у которых на сборы было не более 15 минут. Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.
2021-07-02T07:34:22+03:00
2021-07-02T07:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 02 июля 2021
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