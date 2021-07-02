Народная артистка СССР Татьяна Доронина просит Владимира Путина помочь спасти МХАТ им. Горького. В письме, подлинность которого подтверждает РБК, экс-худрук, а ныне президент театра призвала изгнать из него торгашей. В обращении к президенту артистка просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова, обвиняя его в непрофессионализме и бездарности. В пресс-службе МХАТа заявили, что не видели письма Дорониной и не знают, было ли оно направлено президенту.