Датские медиакомпании проведут переговоры по вопросу получения компенсаций за использование материалов в интернете

Датские медиакомпании проведут сегодня переговоры по вопросу получения компенсаций за использование своих материалов в интернете.

Средства массовой информации Дании решили объединиться, чтобы добиться выплат от поисковика Google и социальной сети Facebook. Всего в группу вошли около 30 медиакомпаний. Решение о формировании коалиции для получения денег от крупных интернет-ресурсов за использование материалов было принято после того, как Евросоюз принял директиву об авторском праве. Документ позволяет издателям требовать выплат за размещение публикаций средств массовой информации. На собрании группа медиакомпаний обсудит вопросы цен на свой контент и решит, кого назначить менеджером по реализации проекта.

Ранее Google и Facebook уже пообещали выделить 1 миллиард долларов на выплаты средствам массовой информации разных стран в обмен на использование их материалов. Facebook договорился о компенсациях с представителями СМИ Австралии, Великобритании, Германии, США и Франции. Компания Google подписала соглашения с сотнями издателей из более чем десяти стран.

Дания стала первой в Евросоюзе страной, СМИ которой потребовали платы за свои материалы от интернет-ресурсов.